Співробітники ТЦК прийшли до львівських шкіл

Дітям розповіли про армію та зброю

На Львівщині військовослужбовці навідалися до шкіл. Там вони агітували старшокласників вступати до вищих військових навчальних закладів (ВВНЗ).

Про це повідомила пресслужба місцевого районного ТЦК та СП. Під час зустрічі школярам розповіли про українську армію, види озброєння та важливість захисту власної країни від окупаційних військ.

Військові розповіли про можливості, які дає вступ до ВВНЗ, на кшталт мотиваційних стипендій, забезпечення житлом, безкоштовне навчання за високими держстандартами.

"Збройні Сили України постійно удосконалюються. Сьогодні українська армія – це сила, здатна відстояти державу і дати гідну відсіч окупантам. Проте ЗСУ потребують молодих кадрів, які б формували ще сильнішу армію в майбутньому", — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, президент Володимир Зеленський раніше запевнив, що в Україні не мобілізуватимуть 18-річних чоловіків. Крім того, він зазначив, що поки не бачить причин для зниження мобілізаційного віку.

Водночас Герой України Іван Чорний зазначив, що молодь призивати на службу необхідно, оскільки вони покажуть себе значно ефективніше, ніж люди з обмеженою придатністю.