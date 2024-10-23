Мемний комадир кадирівців здав російську армію і розповів про їхні злочини у Курській області (відео)

Алаудінов не підбирав слів

Командир "Ахмат" Апті Алаудінов напав на пропагандиста. Він також здав російську армію за злочини у Курській області.

Про це пишуть росЗМІ. Алаудінов назвав пропагандиста "Комсомольської правди" Івана Панкіна "ЛГБТ-шником", "чеченофобом", "чортом", та іншими словами на букву "ч".

Командир чеченського спецназу "Ахмат" сказав, що поліцейські зафіксували в Курській області 187 злочинів, скоєних російськими військовими. Він це казав в інтерв'ю Z-блогеру Максиму Калашнікову, який питав у нього, чи доходила до нього інформація про "неналежну поведінку" бійців "Ахмата" в тилу. У відповідь командир загону сказав, що сам знаходиться "на курському напрямку".

"Я відразу ж сходив до начальника УМВС Курської області і поставив йому в лоб питання: "Які у вас проблеми з "Ахматом"?". Він усміхнувся і сказав: "У нас на території скоєно 187 злочинів військовими. Це вбивства, зґвалтування, інше, інше. Жодного з цих злочинів не вчинили бійці підрозділу "Ахмат"", — стверджує Алаудінов.

Бійці "Ахмата", за словами їхнього командира, перебувають у Курській області з 8 серпня: їх переправили туди за два дні після вторгнення до регіону українських військових. Після початку боїв у телеграм-каналах з'явилося кілька відео з камер спостереження, на яких видно, як люди у військовій формі грабують крамниці. На записі, викладеному 18 серпня, були присутні два чеченці, повідомляв радник губернатора Курської області, Z-блогер Роман Альохін.

Наприкінці вересня Алаудінов оголосив, що у Білгородській області затримали семеро людей, які видавали себе за бійців "Ахмата" та продавали крадені речі під приводом нестачі грошей на потреби чеченського спецназу.

Раніше "Телеграф" писав, що офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував слова заступника начальника Головного військово-політичного управління ЗС РФ та командира спецназу "Ахмат" Апті Алаудінова про нібито перемогу РФ у "СВО" (так росіяни називають війну з Україною). На його думку, війну ще рано вважати завершеною.