"Викликає захоплення": в Україні посеред війни збудують грандіозний курорт за $1,5 млрд (фото, карта)

На території планують збудувати 41 лижну трасу

Група ОККО під час війни розпочала будівництво масштабного всесезонного курорту у Карпатах. Реалізація проекту становитиме 15 років, а вкладуть у нього півтора мільярда доларів.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив власник ОККО Віталій Антонов. Розташовуватиметься новий конкурент "Буковеля" під назвою GORO Mountain Resort у Львівській області біля підніжжя гірського масиву Високий Верх на висоті 650 м над рівнем моря, поблизу сіл, що входять до Славської ОТГ.

Загальна площа GORO Mountain Resort складатиме близько 1200 га, з яких 360 га заплановано для гірської та лижної інфраструктури, а понад 800 га — для розвитку готельних, комерційних і рекреаційних об’єктів.

На території планують побудувати 41 лижну трасу завдовжки 75 км зі 342 га засніження, 17,5 км витягів, з яких дві гондольні канатні дороги та 11 крісельних канатних доріг, а також Welcome- та Mountain-центри.

Як зазначив Антонов, одна із цих гондольних канатних доріг буде найдовшою в Україні — 2,8 км. Рекордсменкою хочуть зробити і одну із лижних трас — 3,8 км.

Також планується, що GORO Mountain Resort буде включати 25 готелів на 5500 номерів.

За словами Антонова, будівництво курорту буде розбите на черги, а перша з них, яку планують закінчити до 2028-2029 року, вже почала будуватися. До неї буде входити Welcome Centre та нижня станція гондольної канатної дороги.

"Тут передбачені 10 лижних трас, 50 га засніження та два сучасні крісельні витяги. На території першої черги курорту також побудують п’ять готельних комплексів на 1100+ номерів разом із рекреаційною інфраструктурою", — розповів власник ОККО.

Повідомляється, що загальні інвестиції в GORO Mountain Resort становитимуть 1,5 мільярда доларів. З цієї суми OKKO Group за рахунок власних та кредитних коштів планує вкласти $500 млн., ще 1 млрд. хочуть залучити від інших інвесторів.

"Це наші стратегічні інвестиції у відновлення та майбутнє України. Ми переконані у нашій перемозі та розвитку країни. Впевнені, що GORO Mountain Resort стане магнітом не лише для українців, а і для іноземців, буде місцем не лише активного відпочинку, але й оздоровлення та психологічної реабілітації", — впевнений Антонов.

На грандіозний проєкт українського бізнесу вже відреагували і лідери думок. Вони захоплюються патріотизмом творців проєкт та їхньою вірою в Україну та перемогу.

Так, наприклад, вважає економіст Михайло Кухар:

"Я давно повторюю, що той український бізнес, котрий вижив та протримався майже три роки війни, зберігши робочі місця, за визначенням є патріотичним. Тим більше коли він будує плани розвитку на півтора мільярди, сліпо вірячи у Перемогу. ОККО є одним із таких бізнесів", — пише він.

А також журналістка Ганна Ковальчук:

"Сама здатність планувати що-небудь в Україні на 15 років викликає в мені благоговійне захоплення", — написала вона.

Засновник мережі готелів Ribas Hotels Group Артур Лупашко назвав будівництво даного курорту "новим етапом розвитку готельного бізнесу" і заявив, що кожен новий курорт, який будуватиме великий системний гравець — "це величезний ривок у розвитку індустрії гостинності".

"Це мільйони нових туристів, які приїдуть зі всього світу в нові міжнародні брендові готелі. Це десятки тисяч нових робочих місць, які потрібні на будівництві курорту наступних 15 років, та ще десятки тисяч, які будуть працювати на витягах, в готелях, ресторанах, прокатах спорядження, магазинах та іншій інфраструктурі, яка буде розбудовуватись в курорті та поруч. На сьогоднішній день лише Буковель має такий системний підхід з довгостроковими цілями розвитку. GORO Mountain Resort обіцяє за наступні 15 років наздогнати та перегнати Буковель. І це будуть цікаві перегони", — пише Лупашко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міненерго підтвердили плани "Енергоатому" побудувати нову АЕС у незвичайному місці.