Чи потрібен чоловіку військовий квиток для одруження

За кордоном можуть вимагати факт оновлення даних

Під час воєнного стану в Україні всі чоловіки віком від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і слідкувати за актуальністю своїх даних у територіальних центрах комплектування. Часто виникає питання, чи потрібен військовий квиток для реєстрації шлюбу.

Адвокатка Леся Дубчак в ефірі каналу "Ми-Україна" пояснила, що для одруження військовий квиток не є обов'язковим документом. Для молодят достатньо мати лише паспорти громадян України.

Однак, як зазначила юристка, у консульських установах за кордоном можуть вимагати оновлення військово-облікових даних , але у РАЦСах на території України таких вимог немає.

"Я розумію, що можуть бути в консульських установах якісь моменти з військовими квитками, адже такі дії там плануються завчасно і, можливо, треба поновити свої дані щодо перебування на консульському обліку і там можуть бути нюанси. Щодо РАЦСів в Україні – мені такі факти невідомі", — розповідає Дубчак.

Тож громадяни, які планують одружитися, не повинні хвилюватися про наявність військового квитка під час реєстрації шлюбу.

Нагадуємо, що є зміни, про які українець має сам повідомити в ТЦК та СП, зокрема якщо вони відбулись у:

сімейному стані;

місці проживання (перебування);

номерах зв'язку;

адресах електронних пошт;

освіті;

місці роботи;

посаді;

стані здоров'я (у тому числі встановлення інвалідності або зміна групи інвалідності).

У разі невиконання чоловіком таких вимог, військкомат може притягнути його до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу від 17 до 25,5 тисячі гривень.

Якщо ТЦК та СП має можливість дізнатись персональні дані призовника, військовозобов'язаного чи резервіста за допомогою електронної взаємодії з іншими інформаційними системами та реєстрами, то їх не можна буде притягнути до відповідальності, зазначають юристи.

Раніше "Телеграф" писав, чи потрібно повідомляти ТЦК про купівлю нерухомості. Якщо змінили місце проживання, то зобов'язані сповістити про це військкомат.