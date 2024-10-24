После "золотых яиц". Минобороны сэкономило на закупках для ВСУ миллиарды: как это удалось

Арсен Жумадилов рассказал, какая именно категория была наиболее экономной

Гендиректор Госоператора тыла Арсен Жумадилов рассказал, что на октябрь удалось заключить контракты ориентировочно на 69 миллиардов гривен. При этом сэкономили 16,5 миллиарда гривен по направлению вещевого обеспечения.

Об этом он сказал в интервью изданию "УП". Он говорит, что заранее войско было обеспечено всем, что необходимо до конца этого года и до начала следующего.

"Поэтому вы не слышите сейчас историй, что у наших ребят нечего надеть или во что обуться. Нам удалось выйти на тот уровень пищевого обеспечения, при котором мы говорим только об единичных проблемных случаях, а не о массовых проблемах", — рассказывает он.

Жумаделова спросили, благодаря какой категории товаров тылового обеспечения сэкономили больше всего. Гендиректор Госоператора тыла говорит, что сэкономили примерно поровну – по 5 миллиардов по каждой из программ: это и питание, и вещевое обеспечение, и горюче-смазочное.

"В некоторых случаях, как, например, по вещевому обеспечению, на экономию повлиял запуск более широкой конкуренции: если в прошлом году в среднем по этому направлению было где-то 3-3,5 участника на процедуру, то сейчас у нас в среднем их 5-6". То есть там, где высок уровень конкуренции, естественно снижается цена", — добавляет он.

По его словам, эти деньги, которые удалось сэкономить, будут использоваться на закупку дополнительных необходимых товаров для ВСУ, согласно потребностям.

Обратите внимание! Государственный оператор тыла – агентство, которое, осуществляя тыловое обеспечение армии, должно " руководствоваться принципами человекоцентричности и добродетели". Ее создали после громких коррупционных скандалов в госзакупках для ВСУ и многочисленных историй о том, как военным снабжали товары ненадлежащего качества.

Свою работу ДОТ начал меньше года назад – 1 декабря 2023-го. Его возглавил Арсен Жумадилов – государственный управленец, который до этого был гендиректором национального агентства "Медицинские закупки Украины".

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