Відразу 6 університетів України запрацюють по-новому

Щоб в Україні зʼявилися свої Facebook або Microsoft, потрібно допомагати маленьким студентським стартапам у реалізації ще на етапі ідеї, вважає Федоров

У пʼятницю, 25 жовтня, стало відомо, що в Україні обрали 6 університетів, де студентам допомагатимуть впроваджувати стартапи. В них отримуватимуть підтримку, менторство та можливість залучити інвестиції для масштабування.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.За його словами, для цього Мінцифра спільно з МОН створює мережу "Стартап-школа — інкубатор — акселератор". Вже обрано перші 6 університетів, на базі яких створять перші стартап-школи:

Національний авіаційний університет

Вінницький національний технічний університет

Київський академічний університет

Сумський державний університет

Дніпровська політехніка

Одеська політехніка

"Ці університети мають потенціал для реалізації стартапів, інноваційну інфраструктуру та досвід співпраці з бізнесом. Університети допомагатимуть студентам, у яких зʼявилася крута ідея стартапу, залучати інвестиції, масштабувати проєкт та виходити на ринок, – зазначив Федоров.

Також міністр наголосив, що інноваційні стартапи можуть стати основою для повоєнного відновлення України. А влесні продукти молодих фахівців можуть перетворитися на глобальні бізнеси.

Раніше "Телеграф" писав, що у тестах з історії України з’являться нові питання.