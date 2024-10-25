Сразу 6 университетов Украины заработают по-новому

Чтобы в Украине появились свои Facebook или Microsoft, нужно помогать маленьким студенческим стартапам в реализации еще на этапе идеи, считает Федоров

В пятницу, 25 октября, стало известно, что в Украине избрали 6 университетов, где студентам будут помогать внедрять стартапы. Они будут получать поддержку, менторство и возможность привлечь инвестиции для масштабирования.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, для этого Минцифра совместно с МОН создает сеть "Стартап-школа — инкубатор — акселератор". Уже выбраны первые 6 университетов, на базе которых будут созданы первые стартап-школы:

Национальный авиационный университет

Винницкий национальный технический университет

Киевский академический университет

Сумский государственный университет

Днепровская политехника

Одесская политехника

"У этих университетов есть потенциал для реализации стартапов, инновационная инфраструктура и опыт сотрудничества с бизнесом. Университеты будут помогать студентам, у которых появилась крутая идея стартапа, привлекать инвестиции, масштабировать проект и выходить на рынок, – отметил Федоров.

Также министр подчеркнул, что инновационные стартапы могут стать основой для послевоенного обновления Украины. А лесные продукты молодых специалистов могут превратиться в глобальные бизнесы.

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