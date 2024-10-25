Сразу 6 университетов Украины заработают по-новому
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Чтобы в Украине появились свои Facebook или Microsoft, нужно помогать маленьким студенческим стартапам в реализации еще на этапе идеи, считает Федоров
В пятницу, 25 октября, стало известно, что в Украине избрали 6 университетов, где студентам будут помогать внедрять стартапы. Они будут получать поддержку, менторство и возможность привлечь инвестиции для масштабирования.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. По его словам, для этого Минцифра совместно с МОН создает сеть "Стартап-школа — инкубатор — акселератор". Уже выбраны первые 6 университетов, на базе которых будут созданы первые стартап-школы:
- Национальный авиационный университет
- Винницкий национальный технический университет
- Киевский академический университет
- Сумский государственный университет
- Днепровская политехника
- Одесская политехника
"У этих университетов есть потенциал для реализации стартапов, инновационная инфраструктура и опыт сотрудничества с бизнесом. Университеты будут помогать студентам, у которых появилась крутая идея стартапа, привлекать инвестиции, масштабировать проект и выходить на рынок, – отметил Федоров.
Также министр подчеркнул, что инновационные стартапы могут стать основой для послевоенного обновления Украины. А лесные продукты молодых специалистов могут превратиться в глобальные бизнесы.
Ранее "Телеграф" писал, что в тестах по истории Украины появятся новые вопросы.