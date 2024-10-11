У тестах з історії України з’являться нові питання: Лісовий анонсував зміни

Змін слід очікувати вже найближчим часом

У п’ятницю, 11 жовтня, міністр освіти та науки України Оксен Лісовий заявив про те, що у шкільних тестах з предмету "Історія України" будуть додані питання з історії Руси-України. Цю ініціативу підтримало не лише Міністерство освіти, а й Український центр оцінювання якості освіти.

Про це він сказав під час години запитань до уряду у Верховній Раді у п’ятницю, пряму трансляцію якої на YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Щодо історії Руси-України, пропозиція нами підтримана, прийнята. З Українським центром оцінювання якості освіти ми відпрацювали цю позицію: до 10 відсотків у тестах з історії буде додано саме з періоду історії Руси-України", — сказав Лісовий.

Міністр наголосив, що хоч у тестах з історії питань на тему періоду Руси-Укрини і побільшає, але загальна кількість завдань не збільшиться. Час, відведений для проходження тесту, також залишиться без змін.

Нагадаємо, в Україні реформують старшу школу. Навчання після 9 класу ділять на академічне та професійне . Перший напрямок – для тих, хто збирається вступати до вузів. Друге — для тих, хто хотів би отримати навички, які допоможуть почати працювати.

Академічне навчання проходитиме в окремих великих ліцеях. Учні вибиратимуть основний профіль та додаткові предмети незалежно від профілю. Наприклад, учень з фізичного зможе вивчати музику чи мистецтво, а учень з філологічного – фізику у житті чи теорію появи всесвіту.

Професійне – дозволить учням розвивати навички для швидкого виходу на ринок праці. Під час навчання у профтеху студенти практично опановуватимуть професію, а також вивчатимуть предмети, які безпосередньо пов’язані з майбутньою спеціальністю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Міносвіти зробили тривожну заяву про виїзд старшокласників за кордон. Міністр освіти та науки України Оксен Лісовий поскаржився, що у 10-11 класах багато дітей, особливо хлопчиків, виїжджають за кордон. Він додав, що західна освіта частково міфологізована.