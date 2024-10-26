Після скандалів навколо харчування ЗСУ у Міноборони ухвалили важливе рішення

Раціон бійців обіцяють збалансувати

Міністерство оборони України провело перевірки у військових частинах і дійшло висновку, що в деякі з них поставляли продукти із заниженою калорійністю. На тлі цього було прийнято рішення встановити чіткі вимоги до калорійності основних продуктів, що постачаються для потреб ЗСУ.

Це має допомогти збалансувати раціон військовослужбовців. Про це заявили у прес-службі Міноборони України.

"В умовах війни фізичні та психологічні навантаження на військовослужбовців є надзвичайно високими. Тому особливо важливо, щоб харчові продукти повністю задовольняли потреби наших захисників за поживністю та енергетичною цінністю", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони наголосили, що встановлення чітких вимог до енергетичної цінності продуктів – це не просто питання стандартів. Це повинно гарантувати, що "наші захисники отримають все необхідне для підтримки бойової готовності та здоров’я".

Очікується, що ці вимоги почнуть діяти від початку 2025 року. Цікаво, що раніше енергетичну цінність визначав сам постачальник на етапі укладання договору.

Варто зазначити, що українці в мережі скептично поставилися до цієї ініціативи і почали засуджувати Міноборони за те, що подібні рішення приймаються через роки після початку війни.

Нагадаємо, журналісти виявили, що бійці отримували неякісні м’ясні продукти. Про це йдеться у розслідуванні NGL.media. Одна з лабораторій Міністерства оборони дозволила постачання на фронт майже 11 тисяч банок тушкованої свинини, яка виявилася непридатною для споживання. М’ясо у цих банках замінюють на сухожилля, шкіру та жирову тканину. Все це заповнюється водою, що негативно впливає на кінцеву якість продукту.

Міністерство оборони України за підсумками журналістського розслідування розпочало службову перевірку. Управління безпеки харчових продуктів та ветеринарної медицини Міноборони звернулося до Служби безпеки України із заявою про можливу фальсифікацію супроводжуючих документів одним із постачальників продуктів харчування для ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в замороженій курятині, яка була закуплена для постачання в українську армію , раптово було виявлено медичну голку. Варто зазначити, що вона знаходилася в захисному ковпачку.