После скандалов вокруг питания ВСУ в Минобороны приняли важное решение

Рацион бойцов обещают сбалансировать

Министерство обороны Украины провело проверки в воинсках частях и пришло к выводу, что в некоторые из них поставлялись продукты с заниженной калорийностью. На фоне этого было принято решение установить четкие требования к калорийности основных продуктов, поставляемых для нужд ВСУ.

Это должно помочь сбалансировать рацион военнослужащих. Об этом заявили в пресс-службе Минобороны Украины.

"В условиях войны физические и психологические нагрузки на военнослужащих чрезвычайно высоки. Поэтому особенно важно, чтобы продукты питания полностью удовлетворяли потребности наших защитников по питательности и энергетической ценности", — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что установление четких требований к энергетической ценности продуктов — это не просто вопрос стандартов. Данная мера должна гарантировать то, что "наши защитники получат все необходимое для поддержания боевой готовности и здоровья".

Ожидается, что эти требования начнут действовать с начала 2025 года. Интересно, что ранее энергетическую ценность определял сам поставщик на этапе заключения контракта.

Стоит отметить, что украинцы в сети скептически отнеслись к данной инициативе и начали осуждать Минобороны за то, что решения подобного рода принимаются спустя годы после начала войны:

Напомним, журналисты обнаружили, что бойцы получали некачественные мясные продукты. Об этом речь идет в расследовании NGL.media. Одна из лабораторий Министерства обороны разрешила поставку на фронт почти 11 тысяч банок тушеной свинины, которая оказалась непригодной к употреблению в пищу. Мясо в этих банках заменяют на сухожилия, кожу и жировую ткань. Все это заполняется водой, что негативно влияет на конечное качество продукта.

Министерство обороны Украины по итогам журналистского расследования начало служебную проверку. Управление безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Минобороны обратилось в Службу безопасности Украины с заявлением о возможной фальсификации сопровождающих документов одним из поставщиков продуктов питания для ВСУ.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в замороженной курятине, которая была закуплена для поставок в украинскую армию внезапно была обнаружена медицинская игла. Стоит отметить, что находилась она в защитном колпачке.