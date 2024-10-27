Росіяни атакували на Запоріжжі та захопили один із населених пунктів - DeepState (карта)

Просування було зафіксовано одразу біля семи населених пунктів

Російським військовим змогли просунутися у низці населених пунктів на сході України. Також противник окупував село Левадне Запорізької області.

Про це вранці 27 жовтня повідомляють аналітики DeepState. Вони також поновили карту бойових дій в Україні.

Зазначається, що просування російських військ було зафіксовано одразу біля семи населених пунктів.

"Ворог окупував Левадне, а також просунувся біля Шахтарського, Новоукраїнки, Богоявленки, Новодарівки, Стельмахівки, у Гірнику та Олександрополі", — йдеться у повідомленні.

Варто додати, що ще два тижні тому почала з’являтися інформація, що росіяни закріплюються в лісосмугах у районі Левадного та здійснюють підготовку до подальших дій.

У зведенні ISW від 13 жовтня повідомлялося, що російське просування в районі Левадного-Новодарівки гіпотетично може бути спрямоване на те, щоб перерізати дорогу, що з’єднує Гуляйполе з Великою Новосілкою, та погіршити логістичне повідомлення сил ЗСУ з Великою Новосілкою — особливо перед можливим посиленням російських атак з метою захоплення Великої Новосілки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні російські військові окупували Новосадове. Тоді ж їм вдалося просунутися ще у низці населених пунктів.