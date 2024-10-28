Бронемашина Roshel спасла пограничников от FPV-дрона: чем интересна эта техника (видео)

"Рошелька" без проблем пройдет там, где могут не пройти обычные пикапы

Военнослужащим пограничной бригады "Гарт" при выполнении боевых задач на Волчанском направлении помогает канадский бронеавтомобиль Roshel. Защитники ласково называют его "Рошелька".

Эту технику используют для заведения бойцов на позиции и снятия с них, для эвакуации раненых. Об этом рассказали в Telegram-канале бригады "Гарт".

"Бронированный корпус – это лишь одна из ее прелестей. "Рошелька" без проблем пройдет там, где в затруднительное положение могут попасть обычные пикапы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что этой техникой руководят те, кто до мобилизации были водителями-экспедиторомами, а некоторые и вовсе — учителем информатики. Потому что освоить ее, несмотря на большие габариты и 8-тонный вес, не так уж сложно.

Двигатель машины позволяет быстро передвигаться, однако пересеченная местность может приводить к поломке легко заменяемых амортизаторов.

При этом, эта бронемашина спасла военных от FPV-дрона.

"Подбили нас возле Волчанска. FPVишка ударила. Стекло выдержало. Не разлетелось. Растрескалось, дорога не была видна, но ехать можно было", — вспомнил боец ​​на псевдо "Сэнсэй".

Характеристики Roshel

Двигатель — 6,7-л дизель V8.

Мощность — 330 л.с. при 2600 об/мин

Крутящий момент- 750 при 2000 об/мин

Трансмиссия — 4X4.

Способ передачи — 10-ступенчатый автомат

Колеса — 335/80/R20.

Габариты — 5945 x 2340 x 2450 мм

Масса — 7,7 — 8,7 т

Фото: armyinform

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские зенитчики сбивают вражеские дроны из советского ЗРК "Стрела-10".