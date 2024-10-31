Выбросил львицу на свалку: как наказали директора ровенского зоопарка

Львице Дине было 20 лет

Директор Ровенского зоопарка уплатил штраф за нарушение правил содержания диких животных. Причиной административного наказания стало неправильное обращение с телом умершей львицы.

Животное, умершее от онкологического заболевания, обнаружили на территории Костопольского ветсанзавода. Об этом сообщили в Государственной экологической инспекции Полесского округа.

Скандал начался 26 октября, когда в сети появились фотографии мертвого животного на территории мясокостного завода. Зоопарк объяснил, что умерла 20-летняя львица, и ее отправили на утилизацию в Костопольский филиал ГП "Укрветсанзавод" в селе Лесополь Ровенского района.

Защитники животных из UAnimals обратились в правоохранительные органы с требованием проверить возможные факты жестокого обращения и нарушения санитарных норм. Активисты подчеркнули, что украинское законодательство запрещает оставлять останки животных на свалках.

Руководителя зоопарка привлекли к ответственности по статье 188-5 КУоАП из-за непредоставления информации о гибели животного, что предусмотрено Порядком содержания и разведения диких животных в неволе. Он уплатил штраф в размере 765 гривен.

В полиции подтвердили, что причиной смерти львицы стало онкологическое заболевание. В то же время владельцы зоопарка объяснили отправку тела на ветсанзавод отсутствием возможности самостоятельной утилизации умерших животных.

Ранее "Телеграф" также рассказывал о том, что история с мертвым львом получила продолжение. У зоозащитников возникли вопросы.