"Бухав перед тренуванням": у Росії футболіст зламав щелепу одноклубнику

Бійка футболістів сталася через алкоголь

Капітан футбольного клубу "Сибір" Сергій Нарилков побився з півзахисником команди Костянтином Поповим. Потерпілий перебуває у тяжкому стані.

Про це повідомляє Сиб.фм. За інформацією подруги Попова, у хавбека перелом щелепи і зараз він перебуває у тяжкому стані після операції.

Джерело, пов’язане з футбольним клубом, підтвердило цю інформацію, а також відзначило, що в інциденті замішаний алкоголь. Нарилков міг ударити свого одноклубника через пристрасть того до алкоголю.

"Є версія, що він ударив його через те, що той бухав. Капітану це не сподобалося", — заявив співрозмовник.

Додамо, що Попов не збирається писати заяву на кривдника, тому що всередині клубу "так не заведено". Нарилков відмовився від коментарів, заявивши, що "він чоловік".

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу ФІФА та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення. Через це збірна РФ з футболу не змогла знайти суперника на жовтневий збір, щоправда, деякі національні команди таки погодилися зіграти з РФ у футбол у листопаді.