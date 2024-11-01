Забыл на кого учится: украинский футболист опозорился на вопросе об уклонении от мобилизации

Игрок "Вереса" был максимально искренним

Футболист ровенского "Вереса" Виталий Дахновский стал героем социальных сетей после интервью одному из изданий. Он рассказал о своей учебе и ситуации с бронированием игроков от мобилизации.

Отрывок разговора привел официальный телеграмм YouTube-канала "Футбол 2.0". В разговоре с журналистом, 25-летний полузащитник признался, что в настоящее время получает образование в колледже, а потому пока не подпадает под мобилизацию.

Правда, у Дахновского возникли большие трудности с произношением названия своей специальности. Также он признался, что не очень любит учиться.

"Я учусь на "гидеозию". Я просто не могу произнести это слово. Я просто не знаю, как это называется", — сказал Дахновский.

После подсказки журналиста, что речь идет о геодезисте, футболист подтвердил это.

"Ну вот правильно, да", — сказал спортсмен.

Говоря о своих дальнейших планах касательно образования, Дахновский откровенно заявил: "Потом еще на магистра, наверное, пойду, если смогу учиться, потому что я не очень люблю учиться".

Относительно актуального вопроса бронирования футболистов УПЛ от мобилизации игрок "Вереса" также был максимально искренним.

"Ну, типа на данный момент мы такие же люди как все, типа. Бронирования нет, на данный момент нет ничего. Как будет дальше…", — сказал Дахновский и признался, что не разбирается в деталях этого процесса.

Для справки:

Виталий Дахновский — украинский футболист, левый полузащитник ровенского "Вереса".

Во взрослом футболе дебютировал в сезоне 2016/17 годов в составе "Львова", игравшего в любительском чемпионате Украины. Сезон 2017/18 годов начал в составе "Львова" во Второй лиге Украины. Дебютировал за "горожан" во Второй лиге 15 июля 2017 в победном (4:3) домашнем поединке 1-го тура Второй лиги против черновицкой "Буковины".

Виталий вышел на поле на 76-й минуте, заменив Юрия Шпирко. Во время зимнего перерыва выше указанного сезона перебрался в "Верес". Выступал за юношескую и молодежную команду клуба.

Затем выехал за границу, где играл за любительский клуб "Космос" (Новотанец). 1 июля 2019 подписал контракт с "Вислой" (Сандомир), в футболке которого выступал до 23 августа 2020 года. После этого вернулся в Украину, где заключил договор с "Вересом".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему спортсмены и ведущие "марафона" могут избежать мобилизации и стоит ли лишить их этой возможности.