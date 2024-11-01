В епоху тотальної англомовної урбаністичної культури саме час згадати пораду з 90-х

У світі сучасних медіа слово "хайп" стало синонімом гучної, трендової комунікації. Проте задовго до цього, у 90-х роках, український музичний журнал "Галас" вже використав співзвучну, але споконвічно українську назву, яка ідеально відображала суть видання.

Слово "галас" в українській мові означає шум, гучний гомін, крик. Але для авторів журналу це було більше, ніж просто слово – це була концепція. "Галас" не просто інформував про музику, він створював справжній інформаційний резонанс в українському музичному середовищі.

90-ті роки – непростий час для української культури. Період становлення незалежності, пошук національної ідентичності. І "Галас" став одним із тих голосів, який голосно заявляв про сучасну українську музику, альтернативні жанри, молодих виконавців. Він виходив

Назва журналу була революційно для свого часу. Коли захід тільки-но починав захоплюватися словом "хайп", в Україні вже існував "Галас" – видання, яке буквально "шуміло" про музику, привертало увагу, створювало інформаційний привід.

Журнал не просто висвітлював музичну сцену – він формував її, задавав тон. "Галас" став майданчиком для андеграундних гуртів, експериментальних жанрів, нових музичних напрямків.

Сьогодні, коли "хайп" став універсальним міжнародним терміном, "Галас" бачиться по-справжньому унікальним явищем. Це видання випередило свій час, використавши споконвічно українське слово для позначення того, що зараз називають модним англійським запозиченням. Тому можете сміливо користуватися цим словом.

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