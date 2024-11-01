В эпоху тотальной англоязычной урбанистической культуры самое время вспомнить совет из 90-х

В мире современных медиа слово "хайп" стало синонимом громкой, трендовой коммуникации. Однако задолго до этого, в 90-х годах, украинский музыкальный журнал "Галас" уже использовал созвучное, но исконно украинское название, которое идеально отражало суть издания.

Слово "галас" в украинском языке означает шум, громкий говор, крик. Но для создателей журнала это было больше, чем просто слово – это была концепция. "Галас" не просто информировал о музыке, он создавал настоящий информационный резонанс в украинской музыкальной среде.

90-е годы – непростое время для украинской культуры. Период становления независимости, поиска национальной идентичности. И "Галас" стал одним из тех голосов, который громко заявлял о современной украинской музыке, альтернативных жанрах, молодых исполнителях. Он выходил

Название журнала было revolutionary для своего времени. Когда запад только начинал увлекаться словом "хайп", в Украине уже существовал "Галас" – издание, которое буквально "шумело" о музыке, привлекало внимание, создавало информационный повод.

Журнал не просто освещал музыкальную сцену – он формировал ее, задавал тон. "Галас" стал площадкой для андеграундных групп, экспериментальных жанров, новых музыкальных направлений.

Сегодня, когда "хайп" стал универсальным международным термином, "Галас" видится по-настоящему уникальным явлением. Это издание опередило свое время, использовав исконно украинское слово для обозначения того, что сейчас называют модным английским заимствованием. Поэтому можете смело пользоваться этим словом.

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