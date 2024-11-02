Вода в Украине опасна для питья? В Минздраве рассказали о необходимых проверках

По стандартам ЕС к воде есть вопросы

Если Украина примет европейские стандарты питьевой воды, то окажется, что в нашем государстве ее нет. Ведь вся вода отвечает только стандартам технической воды ЕС.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Марина Слободниченко, передает УНН. Отмечается, что на пути к ЕС у Украины много вопросов и один из них вода.

"ЕС требует от нас прописать это на уровне законов, чтобы урегулировать соблюдение определенных стандартов питьевой воды. Если мы сейчас это пропишем, как того хочет ЕС, то сразу по всей стране это приведет к тому, что у нас нет питьевой воды, а только — техническая", — говорит Слободниченко.

Она отмечает, что в таком случае это влияет и на стоимость воды. То есть если потребитель пользуется технической водой, то он должен платить за нее меньшую стоимость.

По словам чиновника Минздрава, изменение стандартов должно сопровождаться снижением тарифов на воду, а значит, в бюджет будет поступать меньше денег.

"Чтобы привести в соответствие с европейскими эти стандарты, нужно не просто написать их на бумаге, а реализовать в стране. И это большой вопрос. Сколько времени и средств это требует? Это вопрос не одного года. И таких вопросов много", — пояснила она.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда Украина присоединится к ЕС и почему нет ближайшей перспективы.