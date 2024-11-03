На близьку родичку одеського прокурора Раковича оформили шикарний будинок поблизу моря і велику квартиру в Одесі

Заступник одеського обласного прокурора Максим Ракович у свої 40 років уже має 17 років прокурорського стажу. За роки важливої праці власною нерухомістю Максим Миколайович не обзавівся. Наталя Ракович (імовірна мати прокурора), подарунок від якої він декларував, володіє великим маєтком недалеко від моря, квартирою площею в 100 квадратів в Одесі, тоді як правоохоронцю доводиться жити у квартирі, яка оформлена на його офіційно колишню дружину-чиновницю Мін'юсту.

Про те, що відомо про одного з очільників Одеської прокуратури та чим володіють родичі правоохоронця, повідомляє OBOZ.UA.

Подарунки від батьків та спадок

Максим Ракович за час своєї роботи в прокуратурі (а це 17 років) не оформив на себе жодну нерухомість, хоча його рідні за цей період помітно збільшили свої статки. В березні 2018-го прокурор отримав подарунок від свого батька Миколи Олександровича в розмірі 650 тис. 349 грн. Таку ж суму в той же день йому подарувала й Ракович Наталя Валеріївна (ймовірно, матір прокурора). В сумі за один день літні батьки подарували правоохоронцю 1,3 млн грн.

Батько помер минулого року, співчуття публічно висловив ексглава ЦВК Сергій Ківалов. Річ у тому, що батько прокурора був відомим в Одесі правоохоронцем. Він пропрацював у прокуратурі 35 років, обіймав посаду заступника прокурора Одеської області. Син повторив кар'єрний шлях батька.

Свою матір Максим Миколайович у декларацію не вносить. Як вдалося з'ясувати OBOZ.UA, на Наталю Ракович оформлено будинок площею 274,5 кв. м у с. Санжійка Одеської області. Судячи зі знімків Googlemaps з космосу, їй належить маєток, розташований на відстані кількох хвилин ходьби від морського узбережжя. По сусідству – ще більший будинок Ірини Бойко, вдови начальника Одеської залізниці. Судячи з площі будинків, прокурорській родині ще далеко до родини менеджера "Укрзалізниці".Наталя Валеріївна оформила на себе будинок у серпні 2023-го. Тоді ж їй дісталась і квартира площею трохи більше ніж 100 квадратів в Одесі. Жінка отримала спадщину (у 2023-му, ймовірно, помер її чоловік). Оцінити вартість успадкованого майна важко. Однак зараз у селі Санжійка будинки площею до 300 квадратів продають за ціною до близько 13 млн грн.

Наталя Валеріївна оформила на себе будинок у серпні 2023-го. Тоді ж їй дісталась і квартира площею трохи більше ніж 100 квадратів в Одесі. Жінка отримала спадщину (у 2023-му, ймовірно, помер її чоловік). Оцінити вартість успадкованого майна важко. Однак зараз у селі Санжійка будинки площею до 300 квадратів продають за ціною до близько 13 млн грн.

У 2023-му теща прокурора Галина Яценко стала власницею квартири площею 94,7 кв. м у багатоповерхівці в Приморському районі Одесі (недалеко від моря). У жінки вже є будинок у м. Білгород-Дністровський (оформлено на неї у 2018-му). Квартира площею 69 квадратів у ЖК "Французький" в Одесі (ще ближче до моря, ніж квартира, отримана у власність у 2023-му). Зараз квартиру такої площі в цьому ЖК можна продати за 112 тис. доларів.

Тут варто зазначити, що 2019-го Ракович офіційно розлучився зі своєї дружиною Валентиною, хоча він досі декларує її як особу, з якою спільно проживає. Ба більше, спадщину батько прокурора залишив саме його офіційно колишній дружині. Вона у 2023-му отримала дохід у вигляді спадщини в розмірі 7,4 млн грн. Валентина стала власницею квартири площею 128 квадратів в Одесі (Гагарінське плато). Також їй дісталось машиномісце в тій же багатоповерхівці площею з однокімнатну квартиру (34,7 квадрата).

Прокурор без нерухомості

Власного майна у заступника обласного прокурора Максима Раковича немає. Тому доводиться користуватись тим, що оформлено на вже колишню дружину.

Якщо зараз прокурор має право проживати у квартирі, яка оформлена на його колишню дружину, то за часів, коли Раковичі ще були офіційно одружені, вони жили в Одесі в нерухомості, оформленій на тещу. Навіть Porshe Cayenne 2008, яким користувалась дружина, був оформлений на матір Галину Яценко. Єдина власність, яка оформлена безпосередньо на прокурора: автомобіль Toyota Land Cruiser Prado 150 (2010 р.в.). Зараз така машина, залежно від стану та пробігу, коштує близько 20-25 тис. доларів.

Максим Ракович минулого року заробляв у прокуратурі в середньому 119,2 тис. грн на місяць, а його ексдружина багато років працювала в органах Мін'юсту й у 2023-му заробила в Південному Міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції 212 тис. грн (щомісячно це по 17,6 тис. грн).

За останні кілька тижнів в Україні трапилась низка гучних скандалів із прокурорами. У відставку пішли деякі очільники обласних відомств через те, що вони за допомогою суду, а інколи й статусу особи з інвалідністю, отримували величезні пенсії. Однак насправді масштабна корупція відбувається в зовсім інших сферах. Далеко не всі прокурори, від діяльності яких залежить захист інтересів держави, справедливе покарання за злочини, можуть протистояти корупційним спокусам.