Кого могут мобилизовать после 50 лет: есть три ключевых фактора

В ТЦК дали разъяснение

Несмотря на существование директивы командования Сухопутных сил относительно мобилизации мужчин в возрасте 50-60 лет по отдельному мобилизационному распоряжению, отсутствует прямой запрет призыва в армию этой категории граждан. Поэтому их могут мобилизовать на и без отдельных распоряжений.

В Волынском ТЦК и СП сообщили, что законодательство Украины не предусматривает ограничений по призыву граждан этого возраста. Там подчеркнули, что согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанными являются лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

В ТЦК отметили, что специальное распоряжение о порядке мобилизации этой категории действительно существует, однако оно имеет гриф "Для служебного пользования" и никак не отменяет возможность призыва этой категории граждан. Мобилизация таких военнообязанных осуществляется согласно общему порядку.

Там также объяснили, какие ключевые факторы учитываются при рассмотрении кандидатур. Их три:

состояние здоровья и пригодность к военной службе;

наличие военно-учетной специальности;

военный опыт.

Следует отметить, что от призыва освобождаются лица, имеющие медицинские противопоказания или другие законные основания. Все другие граждане этой возрастной категории могут быть мобилизованы для выполнения задач по обороне государства на общих основаниях.

Напоминаем, что после 50 лет в армию могут призвать военнообязанных, которые имеют дефицитные военно-учетные специализации. Мобилизационное распоряжение выдается Генштабом ВСУ. Перечень таких специальностей можно найти в письме Генерального штаба Вооруженных сил Украины от 20 апреля 2023 г. № 300/1/С/3886.