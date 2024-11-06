Міністру фінансів на третину урізали зарплату, але є нюанс: скільки заробляє Сергій Марченко (документ)

У жовтні міністр фінансів перебував у відрядженні

Міністр фінансів України Сергій Марченко, який обіймає посаду з 30 березня 2020 року, отримує щомісячну зарплату від 73 до 99 тисяч гривень.

Базовий оклад керівника фінансового відомства зазнав змін протягом року. У січні він становив 89 685 гривень, а в жовтні зменшився до 59 246 гривень. Про це свідчить офіційна відповідь міністерства на запит "Телеграфу".

З чого складається оклад міністра фінансів

До основної зарплати додається надбавка за роботу з державною таємницею. Її розмір коливається від 8 968 до 14 733 гривень на місяць.

Загальна сума, яку отримує міністр на картковий рахунок, варіюється. Найменшу виплату зафіксовано в березні — 73 448 гривень, найбільшу в жовтні — 99 849 гривень. Проте сам посадовий оклад в жовтні урізали рівно на третину — з 89 до 59 тисяч. Втім, більшу заробітну плату він отримав за відрядження — 50 тисяч гривень.

За виконання службових обов'язків у відрядженнях Марченко отримує додаткові кошти. Сума відрядних коливається від 3 770 до 50 554 гривень на місяць.

З нарахованої зарплати міністра сплачують військовий збір та податок на доходи фізичних осіб. У жовтні ці відрахування становили 1 860 та 22 326 гривень відповідно.

Довідка: Сергій Марченко народився 24 січня 1981 року в Макарові на Київщині. Має науковий ступінь кандидата економічних наук. До призначення міністром працював заступником міністра фінансів (2016-2018) та заступником Глави Адміністрації Президента України (2018-2019).

Раніше "Телеграф" писав, що стала відома зарплата нового голови Мінстратегпрому Сметаніна. Йому нарахували виплати тільки за два місяці.