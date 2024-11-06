Министру финансов на треть урезали зарплату, но есть нюанс: сколько зарабатывает Сергей Марченко (документ)

В октябре министр финансов находился в командировке

Министр финансов Украины Сергей Марченко, занимающий должность с 30 марта 2020 года, получает ежемесячную зарплату от 73 до 99 тысяч гривен.

Базовый оклад руководителя финансового ведомства претерпел изменения в течение года. В январе он составил 89 685 гривен, а в октябре уменьшился до 59 246 гривен. Об этом свидетельствует официальный ответ министерства по запросу "Телеграфа".

Из чего состоит оклад министра финансов

К основной зарплате прибавляется надбавка за работу с государственной тайной. Ее размер колеблется от 8968 до 14733 гривен в месяц.

Общая сумма, которую получает министр на карточный счет, варьируется. Наименьшая выплата зафиксирована в марте — 73 448 гривен, наибольшая в октябре — 99 849 гривен. Однако сам должностной оклад в октябре урезали ровно на треть – с 89 до 59 тысяч. Впрочем, большую заработную плату он получил за командировку — 50 тысяч гривен.

При исполнении служебных обязанностей в командировках Марченко получает дополнительные средства. Сумма колеблется от 3 770 до 50 554 гривен в месяц.

С начисленной зарплаты министр уплачивает военный сбор и налог на доходы физических лиц. В октябре эти отчисления составили 1860 и 22326 гривен соответственно.

Справка. Сергей Марченко родился 24 января 1981 года в Макарове на Киевщине. Имеет степень кандидата экономических наук. До назначения министром работал заместителем министра финансов (2016–2018) и заместителем Главы Администрации Президента Украины (2018–2019).

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