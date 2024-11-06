У Кривому Розі розстріляли пам’ятник військового: жахливе видовище виявила матір загиблого (фото, відео)

Є свідок, який чув звуки пострілів і бачив автомобіль, схожий на камуфльований

У Кривому Розі на Західному цвинтарі невідомий розстріляв пам’ятник загиблого бійця Романа Юрченка. Усього було здійснено не менше десяти пострілів.

Роман загинув у бою за Україну 2 березня 2023 року. Вранці 6 листопада його мати приїхала на цвинтар на 9 днів від дня смерті свого чоловіка. Бувши там, вона вирішила відвідати могилу сина, але з жахів виявила, що на портреті Романа були сліди від куль, а поряд лежали гільзи. Про це пише "На Часі".

За словами жінки, вона не підозрює, що міг це зробити. При цьому, як повідомила працівниця, яка надає ритуальні послуги, вона чула постріли 4 листопада та бачила автомобіль, схожий на камуфльований. Проте не надала цьому особливого значення, оскільки військові нерідко приїжджають.

На місце події приїхали співробітники Криворізького районного управління поліції. Вони провели огляд та вилучили гільзи.

Особ, які вчинили наругу над могилою, вже шукають правоохоронці. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 297 КК. Їм може загрожувати до семи років за ґратами.

Фото: На Часі

Фото: На Часі

Фото: На Часі

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Києві розгромили могили героїв Да Вінчі, Джуса та Петриченко. Вандали розбили портрети героїв, зірвали таблички, розкидали квіти та розмалювали прапори. Як з’ясувалося, то була жінка. На відео зафіксовано, як вона скоїла злочин. Її помістили до психіатричної лікарні.