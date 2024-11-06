В Кривом Роге расстреляли памятник военного: чудовищное зрелище обнаружила мать погибшего (фото, видео)

Есть свидетельница, которая слышала звуки выстрелов и видела автомобиль, похожий на камуфлированный

В Кривом Роге на Западном кладбище неизвестный расстрелял памятник павшего бойца Романа Юрченко. Всего было совершено не менее десяти выстрелов.

Роман погиб в бою за Украину 2 марта 2023 года. Утром 6 ноября его мать приехала на кладбище на 9 дней со дня смерти своего супруга. Будучи там, она решила навестить могилу сына, но с ужасов обнаружила, что на портрете Романа были следы от пуль, а рядом лежали гильзы. Об этом пишет "На Часі".

По словам женщины, она не подозревает, что мог это совершить. При этом, как сообщила работница, оказывающая ритуальные услуги, она слышала выстрелы 4 ноября и видела автомобиль, похожий на камуфлированный. Однако не уделила этому особого значения, поскольку военные нередко приезжают.

Отмечается, что на место происшествия приехали сотрудники Криворожского районного управления полиции. Они провели осмотр и изъяли гильзы.

Лиц, которые совершили надругательство над могилой уже ищут правоохранители. Следователи решают вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 297 УК. Им может грозить до семи лет за решеткой.

Фото: На Часі

Фото: На Часі

Фото: На Часі

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве разгромили могилы героев Да Винчи, Джуса и Петриченко. Вандалы разбили портреты героев, сорвали таблички, разбросали цветы и разрисовали флаги. Как выяснилось, это была женщина. На видео зафиксировано, как она совершила преступление. Ее поместили в психбольницу.