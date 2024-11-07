Пасок чи ремінь: як правильно називати аксесуар для безпеки в автомобілі

Розбираємось у правильній термінології

Багато водіїв та пасажирів в Україні досі вживають термін "ремінь безпеки". Ця поширена помилка пов'язана з тим, що в українській мові слова "ремінь" і "пасок" іноді вживають як синоніми.

Але "Телеграф" наголошує, що вони мають різне значення. Як уникнути поширеної помилки та завжди говорити правильно?

Як правильно українською

Згідно зі словниками української мови, "ремінь" — це довга смужка обробленої шкіри, яка використовується для підтягування, стягування чи підвішування чогось. Тоді як "пасок" — це смужка зі шкіри, тканини чи іншого матеріалу, якою щось перев'язують, підпоясують або прикріплюють.

Саме тому коректною назвою аксесуара, який фіксує водія та пасажирів у автомобілі, є "пасок безпеки". Адже він являє собою смужку з міцної тканини, яка кріпиться до сидіння та пристібається навколо тіла.

Отже, запам'ятаймо — правильно говорити "пасок безпеки", а не "ремінь безпеки". Ця невелика деталь може врятувати життя в критичній ситуації на дорозі.

Використання правильної термінології важливе не лише з "мовного" погляду, а й для чіткого розуміння призначення цього елементу автомобіля. Пасок безпеки — це життєво важливий засіб пасивної безпеки, який значно знижує ризик травмування під час аварії. Тому слід завжди пристібатись ним під час поїздки.

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