"Ремінь" или "пасок": как правильно называть аксессуар для безопасности в автомобиле

Разбираемся в правильной терминологии

Многие водители и пассажиры в Украине до сих пор употребляют термин "ремінь безпеки". Это распространенное заблуждение связано с тем, что в украинском языке слова "ремінь" и "пасок" иногда употребляют как синонимы.

Но "Телеграф" напоминает, что они имеют разное значение. Как избежать распространенной ошибки и всегда говорить правильно?

Как правильно на украинском

Согласно словарям украинского языка, "ремінь" — это длинная полоска обработанной кожи, которая используется для подтягивания, стягивания или подвешивания чего-либо. В то время как "пасок" — это полоска из кожи, ткани или другого материала, которой что-то перевязывают, опоясывают или прикрепляют.

Именно поэтому корректным названием аксессуара, фиксирующего водителя и пассажиров в автомобиле, является "пасок безпеки". Ведь он представляет собой полоску из крепкой ткани, которая крепится к сиденью и пристегивается вокруг тела.

Итак, запомним — правильно говорить "пасок безпеки", а не "ремінь безпеки". Эта маленькая деталь может спасти жизнь в критической ситуации на дороге.

Использование правильной терминологии важно не только с "речевой" точки зрения, но и для четкого понимания назначения этого элемента автомобиля. Ремень безопасности — это жизненно важное средство пассивной безопасности, значительно снижающее риск травмирования во время аварии. Поэтому следует всегда пристегиваться к нему во время поездки.

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