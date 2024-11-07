На Дніпропетровщині немовля з'їло щурячу отруту: що з ним і як так вийшло

Нині малюк у лікарні

У Дніпропетровській області маленька дитина отруїлася щурячою отрутою. Він знайшов зерно отрути, поки мати відволіклася.

Про це повідомляє видання "Свої". Пригода сталася у селі Любимівка Софіївської громади. Згідно з попередніми даними, 8-місячний хлопчик з’їв зернятко отрути, яке знайшов за холодильником, коли мати відволіклася.

Незабаром після цього дитині стало погано, а на місце подій прибула "швидка".

Зазначається, що журналістам уже підтвердили інформацію про подію у правоохоронних органах. На даний момент дитина жива і знаходиться в лікарні Кривого Рогу, проте даних про її стан поки немає.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Дніпрі дворічний хлопчик отруївся грибами під час прогулянки з мамою у міському сквері. Малюк знайшов дикорослий гриб і з’їв його у сирому вигляді.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що на Київщині п’яний чоловік під наркотиками перевернув вантажівку "КамАЗ", в якій сидів його маленький син. Дитина, на жаль, загинула від отриманих травм.