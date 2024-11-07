В Днепропетровской области младенец съел крысиный яд: что с ним и как так вышло
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Сейчас малыш в больнице
В Днепропетровской области маленький ребенок отравился крысиным ядом. Он нашел зерно отравы, пока мать отвлеклась.
Об этом сообщает издание "Свои". Происшествие случилось в селе Любимовка Софиевской общины. Согласно предварительным данным, 8-месячный мальчик съел зернышко яда, которое нашел за холодильником, когда мать отвлеклась.
Вскоре после этого ребенку стало плохо, а на место событий прибыла "скорая".
Отмечается, что журналистам уже подтвердили информацию о происшествии в правоохранительных органах. На данный момент ребенок жив и находится в больнице Кривого Рога, однако данных о его состоянии пока нет.
Напомним, ранее мы писали о том, что Днепре двухлетний мальчик отравился грибами во время прогулки с мамой в городском сквере. Малыш нашел дикорастущий гриб и съел его в сыром виде.
Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Киевской области пьяный мужчина под наркотиками перевернул грузовик "КамАЗ", в котором сидел его маленький сын. Ребенок, к сожалению, погиб от полученных травм.