В Днепропетровской области младенец съел крысиный яд: что с ним и как так вышло

Сейчас малыш в больнице

В Днепропетровской области маленький ребенок отравился крысиным ядом. Он нашел зерно отравы, пока мать отвлеклась.

Об этом сообщает издание "Свои". Происшествие случилось в селе Любимовка Софиевской общины. Согласно предварительным данным, 8-месячный мальчик съел зернышко яда, которое нашел за холодильником, когда мать отвлеклась.

Вскоре после этого ребенку стало плохо, а на место событий прибыла "скорая".

Отмечается, что журналистам уже подтвердили информацию о происшествии в правоохранительных органах. На данный момент ребенок жив и находится в больнице Кривого Рога, однако данных о его состоянии пока нет.

Напомним, ранее мы писали о том, что Днепре двухлетний мальчик отравился грибами во время прогулки с мамой в городском сквере. Малыш нашел дикорастущий гриб и съел его в сыром виде.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, что в Киевской области пьяный мужчина под наркотиками перевернул грузовик "КамАЗ", в котором сидел его маленький сын. Ребенок, к сожалению, погиб от полученных травм.