Окупанти Криму взяли участь у форумі ООН: Україна вже відреагувала

Всесвітній форум міст (WUF12) проходить у столиці Єгипту з 4 по 8 листопада

Представники окупаційної влади Криму взяли участь у Всесвітньому форумі міст у Каїрі, який проводиться під егідою ООН. Це порушує низку міжнародних прав та резолюцій самої Генасамблеї ООН.

Розголосу ситуація набула після рішучого протесту МЗС. Присутність делегації з тимчасово окупованого Росією півострова на міжнародному заході неприпустима, кажуть у зовнішньополітичному відомстві.

Представники самопроголошеної влади Криму прибули до столиці Єгипту для участі у форумі ще 5 листопада. Вони потрапили на захід, бо організатори форуму не змогли забезпечити належну перевірку його учасників, йдеться у повідомленні МЗС.

МЗС України вимагає від Генерального секретаря ООН та керівництва ООН-Хабітат припинити використання майданчика WUF12 для спроб легітимізації окупації українських територій.

"Особи, які допустили таку злочинну недбалість, більше не можуть користуватися довірою держав-членів ООН", — заявили у відомстві.

Всесвітній форум міст (WUF12) проходить у столиці Єгипту з 4 по 8 листопада 2024 року за підтримки Програми ООН з населених пунктів (ООН-Хабітат).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що генсек ООН Гутерреш спробував виправдатися за візит в Казань. Він заявив, що нібито закликав під час саміту до досягнення "справедливого миру в Україні".