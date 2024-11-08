Оккупанты Крыма приняли участие в форуме ООН: Украина уже отреагировала

Всемирный форум городов (WUF12) проходит в столице Египта с 4 по 8 ноября

Представители оккупационных властей Крыма приняли участие во Всемирном форуме городов в Каире, который проводится под эгидой ООН. Это нарушает ряд международных прав и резолюций самой Генассамблеи ООН.

Огласку ситуация получила после решительного протеста МИД. Присутствие делегации с временно оккупированного Россией полуострова на международном мероприятии недопустимо, говорят во внешнеполитическом ведомстве.

Представители самопровозглашенной власти Крыма прибыли в столицу Египта для участия в форуме еще 5 ноября. Они попали на мероприятие, потому что организаторы форума не смогли обеспечить надлежащую проверку его участников, говорится в сообщении МИД.

МИД Украины требует от Генерального секретаря ООН и руководства ООН-Хабитат прекратить использование площадки WUF12 для попыток легитимизации оккупации украинских территорий.

"Лица, допустившие такую преступную халатность, больше не могут пользоваться доверием государств-членов ООН", — заявили в ведомстве.

Всемирный форум городов (WUF12) проходит в столице Египта с 4 по 8 ноября 2024 г. при поддержке Программы ООН по населенным пунктам (ООН-Хабитат).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что генсек ООН Гутерреш попытался оправдаться за визит в Казань. Он заявил, что якобы призвал во время саммита к достижению "справедливого мира в Украине".