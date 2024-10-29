Найкраще медзабезпечення для ЗСУ. Що відомо про новий проект Міноборони та українських активістів

Заступник Міністра оборони обговорив це питання з українськими активістами

Міністерство оборони України спільно з представниками громадських організацій опікуватиметься питаннями удосконалення медичної установи військовослужбовців Збройних сил України.

Про це повідомляє пресслужба відомства. Заступник міністра оборони, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зустрівся із членами низки громадських організацій. Під час зустрічі йшлося про порядок обліку та комплектації індивідуальних аптечок та медичних рюкзаків, а також сертифікацію українських турнікетів з урахуванням реального досвіду бойових дій.

Крім того, сторони обговорили питання взаємодії Збройних сил України з волонтерськими організаціями, які займаються евакуацією поранених. Ще одне питання, яке було порушено на зустрічі, — можливість удосконалення процедури збирання та зберігання біоматеріалів для ідентифікації людини за допомогою ДНК-експертизи у разі потреби. Це може знадобитися у разі зникнення військовослужбовця безвісти або його загибелі.

Як заявив Сергій Мельник, для впровадження якісних змін у медичному забезпеченні військовослужбовців необхідно враховувати практичні аспекти. Ними українські військовослужбовці діляться зокрема і з громадськими організаціями, зазначив заступник міністра оборони.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Міністерство оборони України після перевірок продуктів харчування у військових частинах вирішило встановити чіткі вимоги до калорійності харчових продуктів для потреб ЗСУ.