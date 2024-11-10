Від важких поранень, отриманих на фронті, загинув депутат із Криворіжжя

У чоловіка залишилося двоє маленьких синів

Щодня, захищаючи рідну землю від російських окупантів, гинуть українські захисники. У боях на Донеччині від серйозних численних поранень загинув Сергій Применко, який самовіддано захищав нашу свободу.

У чоловіка залишилося двоє маленьких синів. Про це повідомив перший заступник Глеюватського сільського голови Дмитро Гурєєв.

Відомо, що на Донеччині отримав серйозні множинні поранення депутат із Криворіжжя Сергій Применко. Воїн до останнього боровся за своє життя, але в нього не витримало та зупинилося серце.

Сергій Применко народився та проживав у селищі Красне, про добробут якого він завжди дбав, будучи депутатом сільської ради. До війни чоловік працював електрослюсарем на "Північному гірничо-збагачувальному комбінаті". Захоплювався футболом та підтримував місцеву молодіжну команду.

Сергій Применко вів активний спосіб життя і був для багатьох прикладом.

Після початку повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ та воював на Донецькому напрямку, де отримав численні поранення. Чоловік помер у віці 37 років.

На нього вдома чекали дружина, діти, батьки та брат. Без батька залишилося двоє маленьких синів.

"Він назавжди залишиться в людській памʼяті добрим, щирим та товариським. Про дату прощання з загиблим Героєм буде повідомлено додатково", – розповів Дмитро Гурєєв.

Вічна пам’ять героя!

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в боях на Донеччині отримав смертельне поранення Ярослав Карпов, який довгий час тримав оборону на Курахівському напрямку. Герой був братом народного депутата України Ігоря Гузя.