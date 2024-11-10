От тяжелых ранений, полученных на фронте, погиб депутат из Криворожья

У мужчины осталось двое маленьких сыновей

Каждый день, защищая родную землю от российских оккупантов, гибнут украинские защитники. В боях в Донецкой области от серьезных многочисленных ранений погиб Сергей Применко, который самоотверженно защищал нашу свободу.

У мужчины осталось двое маленьких сыновей. Об этом сообщил первый заместитель Глееватского сельского головы Дмитрий Гуреев.

Известно, что в Донецкой области получил серьезные множественные ранения депутат из Криворожья Сергей Применко. Воин до последнего боролся за свою жизнь, но у него остановилось сердце.

Сергей Применко родился и проживал в поселке Красное, о благополучии которого он всегда заботился, будучи депутатом сельского совета. До войны мужчина работал электрослесарем на "Северном горно-обогатительном комбинате". Увлекался футболом и поддерживал местную молодежную команду.

Сергей Применко вел активный способ жизни и был для многих примером.

После начала полномасштабного вторжения вступил в ряды ВСУ и воевал на Донецком направлении, где получил многочисленные ранения. Мужчина скончался в возрасте 37 лет.

Его дома ждали жена, дети, родители и брат. Без отца остались двое маленьких сыновей.

"Он навсегда останется в человеческой памяти добрым, искренним и общительным. О дате прощания с погибшим Героем будет сообщено дополнительно", — рассказал Дмитрий Гуреев.

Вечная память герою!

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в боях в Донецкой области получил смертельное ранение Ярослав Карпов, который долгое время держал оборону на Кураховском направлении. Герой был братом народного депутата Украины Игоря Гузя.