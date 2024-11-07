Виросла на 15 тисяч з початку року: яка зарплата у голови МОЗ Ляшка

Він отримує гідний оклад

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко отримує одну з найвищих зарплат серед членів Кабінету Міністрів. Офіційні дані показують, що Ляшко заробляє дійсно гідну, конкурентоспроможну заробітну плату.

Про це свідчить офіційна відповідь міністерства на запит "Телеграфу". Розгляньмо детальніше суму грошового забезпечення міністра охорони здоров'я України.

Посадовий оклад Міністра охорони здоров'я України у 2024 році в різні місяці становив від 89 685 до 104 820 гривень. До його заробітної плати також застосовувалися встановлені законом утримання у вигляді податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та військового збору.

Наприклад, у жовтні 2024 року посадовий оклад міністра становив 104 820 гривень, з яких було утримано 18 867,60 гривень ПДФО та 1 572,30 гривень військового збору. Таким чином, до виплати Ляшко отримав 84 380,10 гривень за цей місяць.

Матеріальна допомога для розв'язання соціально-побутових питань та на оздоровлення під час надання щорічної відпустки за вказаний період не нараховувалась та не виплачувалась. Щодо розміру посадового окладу міністра охорони здоров'я, то він визначається Постановою Кабінету Міністрів України.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, голова Мінагрополітики має одну з найбільших зарплат в Уряді. Міністерство оприлюднило повну інформацію про нарахування та виплати заробітної плати новому керівнику.