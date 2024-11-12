Повышение зарплат украинским учителям перенесли в шестой раз: когда ждать деньги

В то же время, Кабмин установил учителям доплаты за особые условия труда

Кабинет министров Украины в шестой раз перенес сроки исполнения постановления об увеличение минимального оклада учителей до четырех прожиточных минимумов. Согласно новому решению, зарплаты учителям поднимут уже после войны.

Об этом пишет Интерфакс-Украина, ссылаясь на новое постановление Кабмина №1286 от 8 ноября. Этот документ остановлено действие постановления от 10 июля 2019 года №822 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных работников учебных заведений" с 1 января 2025 года и до конца календарного года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное положение.

В то же время, Кабмин установил педагогическим работникам учреждений общего среднего образования государственной и коммунальной формы собственности ежемесячную доплату за особые условия труда:

с 1 января 2025 года в размере 1,3 тыс. грн. (1 тыс. грн "на руки");

с 1 сентября 2025 года и до конца календарного года, в котором прекращено или отменено военное положение, – размером 2,6 тыс. грн. (2 тыс. грн "на руки").

Размер доплат будет определяться пропорционально объему учебной нагрузки или объему педагогической работы, которую выполняет работник.

Напомним, ранее мы писали о том, что министр образования объяснил, почему учителям не индексировали зарплаты.