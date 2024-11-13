Зарплата глави Мінекономіки значно зростає серед війни: про які суми йдеться (документ)

Її зарплата суттєво зросла за останні місяці

Зарплата очільниці Мінекономіки у 2024 році схоже, зросла найбільше, якщо порівнювати з заробітками інших міністрів Кабміну. За період від січня 2024 року до жовтня оклад очільниці міністерства зріс на понад 16 тисяч гривень.

Про це свідчать офіційна відповідь Кабміну щодо доходів Юлії Свириденко, яка обіймає посаду Першого віцепрем'єр-міністра – Міністра економіки України, на запит "Телеграфу".

Якою була зарплата Свириденко протягом січня-жовтня 2024 року

Найвищу зарплату міністерка отримала у жовтні – 84,4 тисячі гривень. Ця сума включає посадовий оклад у 59,2 тисячі гривень та оплату відряджень на 45,6 тисячі гривень, з яких було утримано відповідні податки.

Зимові виплати Першому віцепрем'єру коливались від 68,9 до 74,3 тисячі гривень. У січні Свириденко отримала 68,9 тисячі, а в лютому – 74,3 тисячі гривень.

Навесні заробітна плата очільниці міністерства зросла. У березні сума становила 68,8 тисячі гривень, у квітні зросла до 72,2 тисячі, а в травні досягла 78,2 тисячі гривень.

У літні місяці були стабільно високі виплати: червень – 77,4 тисячі гривень, липень – 80,4 тисячі, серпень – 74,5 тисячі гривень.

Восени доходи міністерки економіки були найбільшими. У вересні зарплата становила 71,2 тисячі гривень, а в жовтні зросла до 84,4 тисячі гривень.

Зарплата очільниці міністерства складається з кількох компонентів: посадовий оклад, оплата відряджень та періодичні додаткові виплати. Найбільшу суму за відрядження Свириденко отримала в серпні – 53,9 тисячі гривень.

Зарплата Свириденко по місяцях:

Січень: 68 931 грн Лютий: 74 285 грн Березень: 68 759 грн Квітень: 72 207 грн Травень: 78 157 грн Червень: 77 405 грн Липень: 80 428 грн Серпень: 74 538 грн Вересень: 71 191 грн Жовтень: 84 380 грн

Довідка: Юлія Свириденко народилася 25 грудня 1985 року в Чернігові. Посаду Першого віцепрем'єр-міністра – Міністра економіки України обіймає з 4 листопада 2021 року. Має диплом з відзнакою Київського національного торгівельно-економічного університету за спеціальністю "Менеджмент антимонопольної діяльності". До призначення на посаду працювала заступником керівника Офісу Президента України.

Раніше "Телеграф" також розповідав, яка зарплата в очільника Уряду України. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль має виплати приблизно на рівні з іншими міністрами.