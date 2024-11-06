Одна з найбільших зарплат серед міністрів: скільки заробляє голова Мінагрополітики

Його зарплата складається з посадового окладу та оплати відряджень

Зарплатня міністра агрополітики Віталія Коваля, якого призначили на посаду 5 вересня 2024 року, сягнула понад 100 тисяч гривень. Міністерство оприлюднило повну інформацію про нарахування та виплати заробітної плати новому керівнику.

За даними документа, посадовий оклад міністра у жовтні сягнув 104 820 грн. Про це свідчить офіційна відповідь відомства на запит "Телеграфу".

Скільки заробляє Віталій Коваль

За даними офіційного документа, у вересні 2024 року Віталій Коваль отримав 76 512,13 гривні, з яких 67 510,71 гривні становив оклад за фактично відпрацьований час, а 9 001,42 гривні – оплата відряджень. Після сплати всіх податків та зборів на руки посадовець отримав 61 592,27 гривні.

Жовтневі виплати виявилися суттєво більшими. Загальна сума нарахувань досягла 104 819,98 гривні. З них 50 131,30 гривні – оклад за відпрацьований час, а 54 688,68 гривні – компенсація за відрядження. Чиста виплата після всіх відрахувань склала 84 380,08 гривні.

І це одна з найбільших зарплат серед очільників інших відомств. До прикладу, очільниця Мінветеранів Наталія Калмикова у жовтні отримала 77 тисяч гривень, а голова Мінстратегпрому Герман Сметанін — 95 тисяч гривень. А очільник Мінреінтеграції у жовтні отримав на руки 75942 гривні.

Варто зазначити, що у вказані місяці міністр не отримував додаткових виплат у вигляді матеріальної допомоги на оздоровлення чи розв'язання соціально-побутових питань.

Довідка. Віталій Коваль обійняв посаду міністра аграрної політики та продовольства 5 вересня за рішенням Верховної Ради України. До призначення він мав значний досвід керівної роботи – очолював Рівненську ОДА з 2019 по 2023 рік.

Професійний шлях нового міністра розпочався у банківському секторі, де він працював протягом 2004-2006 років. Наступні тринадцять років Коваль керував підприємствами в аграрному, транспортному та будівельному секторах.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, скільки отримує голова Міноборони Умєров. Він є офіційним мільйонером.