Зарплата главы Минэкономики значительно растет среди войны: о каких суммах идет речь (документ)

Ее зарплата существенно выросла за последние месяцы

Зарплата главы Минэкономики в 2024 году, похоже, выросла больше всего, если сравнивать с заработками других министров Кабмина. За период с января 2024 года по октябрь оклад главы министерства вырос более чем на 16 тысяч гривен.

Об этом свидетельствует официальный ответ Кабмина относительно доходов Юлии Свириденко, занимающей должность Первого вице-премьер-министра – Министра экономики Украины, на запрос "Телеграфа".

Какова была зарплата Свириденко в течение января-октября 2024 года

Наивысшую зарплату министр получила в октябре – 84,4 тысячи гривен. Эта сумма включает должностной оклад в 59,2 тысячи гривен и оплату командировок на 45,6 тысячи гривен, с которых были удержаны соответствующие налоги.

Зимние выплаты Первому вице-премьеру колебались от 68,9 до 74,3 тысячи гривен. В январе Свириденко получила 68,9 тысячи, а в феврале — 74,3 тысячи гривен.

Весной заработная плата главы министерства выросла. В марте сумма составила 68,8 тысячи гривен, в апреле выросла до 72,2 тысячи, а в мае достигла 78,2 тысячи гривен.

В летние месяцы были стабильно высокие выплаты: июнь – 77,4 тысячи гривен, июль – 80,4 тысячи, август – 74,5 тысячи гривен.

Осенью доходы министра экономики были самыми большими. В сентябре зарплата составила 71,2 тысячи гривен, а в октябре выросла до 84,4 тысячи гривен.

Зарплата главы министерства состоит из нескольких компонентов: должностной оклад, оплата командировок и периодические дополнительные выплаты. Наибольшую сумму за командировку Свириденко получила в августе – 53,9 тысячи гривен.

Зарплата Свириденко по месяцам:

Январь: 68 931 грн Февраль: 74 285 грн Март: 68 759 грн Апрель: 72 207 грн Май: 78 157 грн Июнь: 77 405 грн Июль: 80 428 грн Август: 74 538 грн Сентябрь: 71 191 грн Октябрь: 84 380 грн

Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. Пост Первого вице-премьер-министра – Министра экономики Украины занимает с 4 ноября 2021 года. У него есть диплом с отличием Киевского национального торгово-экономического университета по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности". До назначения на должность работала заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

Ранее "Телеграф" также рассказывал, какая зарплата у главы правительства Украины. Премьер-министр Денис Шмигаль имеет выплаты примерно наравне с другими министрами.