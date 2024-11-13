Зарплата главы Минэкономики значительно растет среди войны: о каких суммах идет речь (документ)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Ее зарплата существенно выросла за последние месяцы
Зарплата главы Минэкономики в 2024 году, похоже, выросла больше всего, если сравнивать с заработками других министров Кабмина. За период с января 2024 года по октябрь оклад главы министерства вырос более чем на 16 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует официальный ответ Кабмина относительно доходов Юлии Свириденко, занимающей должность Первого вице-премьер-министра – Министра экономики Украины, на запрос "Телеграфа".
Какова была зарплата Свириденко в течение января-октября 2024 года
Наивысшую зарплату министр получила в октябре – 84,4 тысячи гривен. Эта сумма включает должностной оклад в 59,2 тысячи гривен и оплату командировок на 45,6 тысячи гривен, с которых были удержаны соответствующие налоги.
Зимние выплаты Первому вице-премьеру колебались от 68,9 до 74,3 тысячи гривен. В январе Свириденко получила 68,9 тысячи, а в феврале — 74,3 тысячи гривен.
Весной заработная плата главы министерства выросла. В марте сумма составила 68,8 тысячи гривен, в апреле выросла до 72,2 тысячи, а в мае достигла 78,2 тысячи гривен.
В летние месяцы были стабильно высокие выплаты: июнь – 77,4 тысячи гривен, июль – 80,4 тысячи, август – 74,5 тысячи гривен.
Осенью доходы министра экономики были самыми большими. В сентябре зарплата составила 71,2 тысячи гривен, а в октябре выросла до 84,4 тысячи гривен.
Зарплата главы министерства состоит из нескольких компонентов: должностной оклад, оплата командировок и периодические дополнительные выплаты. Наибольшую сумму за командировку Свириденко получила в августе – 53,9 тысячи гривен.
Зарплата Свириденко по месяцам:
- Январь: 68 931 грн
- Февраль: 74 285 грн
- Март: 68 759 грн
- Апрель: 72 207 грн
- Май: 78 157 грн
- Июнь: 77 405 грн
- Июль: 80 428 грн
- Август: 74 538 грн
- Сентябрь: 71 191 грн
- Октябрь: 84 380 грн
Юлия Свириденко родилась 25 декабря 1985 года в Чернигове. Пост Первого вице-премьер-министра – Министра экономики Украины занимает с 4 ноября 2021 года. У него есть диплом с отличием Киевского национального торгово-экономического университета по специальности "Менеджмент антимонопольной деятельности". До назначения на должность работала заместителем руководителя Офиса Президента Украины.
Ранее "Телеграф" также рассказывал, какая зарплата у главы правительства Украины. Премьер-министр Денис Шмигаль имеет выплаты примерно наравне с другими министрами.