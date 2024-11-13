Від 17 до 35 тисяч гривень: водіям в Україні загрожує новий штраф, що потрібно знати

Цей документ був включений до порядку денного парламенту і може бути розглянутий найближчим часом

В Україні можуть розпочати штрафування водіїв за перевищення рівня шуму транспортом. Такі порушення можуть коштувати громадянам від 17 до 34 тисяч гривень.

Про це йдеться у законопроєкті №9564, який ініціювала група депутатів фракції "Слуга народу" на чолі з Давидом Арахамією. Цей документ було включено до порядку денного парламенту, тому найближчим часом його можуть розглянути.

"Так звані "прямоточні глушники", "подвійні спортивні системи" та інші технічні девайси не передбачені конструкцією транспортних засобів і виробниками стають факторами порушення тиші та спокою громадян викликають невдоволення суспільства", — йдеться у пояснювальній записці.

Там пояснили, що останнім часом серед окремих водіїв механічних транспортних засобів стає поширеною практика втручання у систему вихлопних газів. Метою такого втручання є здійснення "тюнінгу" транспортного засобу, що призводить до значного збільшення шуму від роботи двигуна.

При цьому особливу загрозу створює шум, схожий на звуки ворожих безпілотників, які у воєнний час можуть дезорієнтувати військових та правоохоронців.

Цей законопроєкт передбачає штрафи у розмірі 17 тисяч гривень за перше порушення, а за повторне – 34 тисячі. Крім того, при повторному порушенні можливе позбавлення права керування строком від 3 до 6 місяців.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Міністерстві охорони здоров’я зробили заяву щодо штрафу за гучну роботу генератора.