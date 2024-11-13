От 17 до 35 тысяч гривен: водителям в Украине грозит новый штраф, что нужно знать

Данный документ был включен в повестку дня парламента и может быть рассмотрен в ближайшее время

В Украине могут начать штрафовать водителей за превышение уровня шума транспортом. Такие нарушения могут обойтись гражданам от 17 до 34 тысяч гривен.

Об этом говорится в законопроекте №9564, который инициировала группа депутатов фракции "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамией. Данный документ был включен в повестку дня парламента, поэтому в ближайшее время его могут рассмотреть.

"Так называемые "прямоточные глушители", "двойные спортивные системы" и другие технические девайсы не предусмотрены конструкцией транспортных средств и производителями становятся факторами нарушения тишины и покоя граждан вызывают недовольство общества", — говорится в пояснительной записке.

Там объяснили, что в последнее время среди отдельных водителей механических транспортных средств становится распространенной практика вмешательства в систему выхлопных газов. Целью такого вмешательства является осуществление "тюнинга" транспортного средства, что приводит к значительному увеличению шума от работы двигателя.

При этом, особую угрозу создает шум, похожий на звуки вражеских беспилотников, которые в военное время могут дезориентировать военных и правоохранителей.

Данный законопроект предусматривает штрафы в размере 17 тысяч гривен за первое нарушение, а за повторное — 34 тысячи. Кроме того, при повторном нарушении возможно лишение права управления сроком от 3 до 6 месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Министерстве здравоохранения сделали заявление насчет штрафа за громкую работу генератора.