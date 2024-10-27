У Зеленського розповіли, коли в Україні відбудуться вибори

Президент наголошує, що усі українці мають мати можливість проголосувати

Вибори в Україні відбудуться після завершення війни. Такою є позиція Президента Володимира Зеленського.

Про це заявив глава Офісу Президента Андрій Єрмак в інтерв'ю італійському виданню corriere.it. Очільник країни наполягає на тому, щоб усі військовослужбовці та біженці за кордоном мали можливість проголосувати. А зараз, за словами Єрмака, всі державні ресурси спрямовані на оборону країни.

У розмові з італійськими журналістами керівник ОП торкнувся й інших важливих тем. Зокрема, він розповів про участь північнокорейських військових у бойових діях на боці РФ. За наявною інформацією, їх перекинуть на Курський напрямок фронту уже найближчим часом.

Єрмак також прокоментував нещодавню зустріч із Дональдом Трампом. За його словами, розмова пройшла успішно. А загалом в Офісі Президента не побоюються можливої перемоги Трампа на президентських виборах у США.

Щодо переговорів з РФ, глава ОП підкреслив, що Україна виступає проти заморожування конфлікту. Натомість Київ прагне повного припинення війни та відновлення територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року.

Андрій Єрмак наголосив на важливості підтримки з боку міжнародних партнерів. За його словами, Україна вже підписала десятки двосторонніх безпекових угод, які передбачають підтримку вступу до НАТО в найближчі роки.

Нагадаємо, що парламентські вибори у Литві стануть "холодним душем" для України. Так вважає Директор Інституту світової політики Євген Магда.