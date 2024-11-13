Вже понад 20 років разом: як познайомилися і яким було весілля Володимира та Олени Зеленських

Подружжя познайомилося ще у студентські роки

Подружжя Володимира та Олени Зеленських — одна з найвідоміших пар в Україні. Їхній союз розпочався задовго до політичної кар’єри Володимира. На той час Володимир лише розпочинав свій шлях як комік та телеведучий у команді "95 квартал", яка згодом стала однією з найуспішніших в Україні.

6 вересня 2024 подружжя відсвяткувало 21 річницю шлюбу. За цей час у пари народилося двоє дітей — донька Олександра і син Кирило. "Телеграф" вирішив пригадати, яким було весілля Володимира та Олени Зеленських.

Стосунки майбутніх президента України на першої леді розпочалися у рідному Кривому Розі. Познайомилися вони у студентські роки, хоча до цього мали спільних друзів і перетиналися в школі. Олена на той час навчалася на архітектора, а Володимир здобував юридичну освіту, хоча вже тоді активно займався творчістю, виступаючи з командою КВК.

За словами президента, він підійшов до Олени, бо побачив у неї в руках відеокасету стрічки "Основний інстинкт" і попросив її у дівчини. Тоді він взяв її номер телефону.

Їхні стосунки тривали 8 років до того, як Зеленський вирішив освідчитися коханій. Пропозицію Олені він зробив у кіно. А весілля пара зіграла у 2003 році.

Вже за рік у пари народилася донька Олександра, які зараз 20 років. А у 2013 році — син Кирило. Спадкоємиця президента зараз навчається у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, а син — у школі.

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