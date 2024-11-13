Уже более 20 лет вместе: как познакомились и какой была свадьба Владимира и Елены Зеленских

Супруги познакомились еще в студенческие годы

Супруги Владимира и Елены Зеленских – одна из самых известных пар в Украине. Их союз начался задолго до политической карьеры Владимира. В то время Владимир только начинал свой путь в качестве комика и телеведущего в команде "95 квартал", которая впоследствии стала одной из самых успешных в Украине.

6 сентября 2024 года супруги отпраздновали 21 годовщину брака. За это время у пары родилось двое детей – дочь Александра и сын Кирилл. "Телеграф" решил вспомнить, какой была свадьба Владимира и Елены Зеленских.

Отношения будущих президента Украины и первой леди начались в родном Кривом Роге. Познакомились они в студенческие годы, хотя до этого имели общих друзей и пересекались в школе. Елена тогда времени училась на архитектора, а Владимир получал юридическое образование, хотя уже тогда активно занимался творчеством, выступая с командой КВН.

По словам президента, он подошел к Елене, потому что увидел у нее в руках видеокассету ленты "Основной инстинкт" и попросил ее у девушки. Тогда он взял ее номер телефона.

Их отношения продолжались 8 лет до того, как Зеленский решил сделать предложение любимой. Предложение Елене он сделал в кино. А свадьбу пара сыграла в 2003 году.

Уже через год у пары родилась дочь Александра, которой сейчас 20 лет. А в 2013 году – сын Кирилл. Наследница президента сейчас учится в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, а сын – в школе.

Ранее Телеграф рассказывал, как выглядит вторая жена Трампа и где она сейчас. Была любовницей, стала женой, а затем пошла "налево".