Бої за Куп’янськ: де розташоване місто на карті і як далеко воно від Харкова

Територія, на якій розташований Куп’янськ, географічно схожа на Київ.

Російські військові неуспішно прорвалися до Куп’янська, що знаходиться в Харківській області. Це місто розташоване більш ніж за сто кілометрів від Харкова.

"Телеграф" розповідає, де знаходиться Куп’янськ, яка відстань від нього до обласного центру та що відомо про це місто. Важливо зазначити, що під час повномасштабної війни його було окуповано 27 лютого 2022 р., але вже 10 вересня 2022 року Збройні сили України звільнили його від загарбників.

Так, відстань між містом Харків та містом Куп’янськ напряму складає 105 км, а відстань дорогами — 122 км.

Територія, на якій розташований Куп’янськ, географічно схожа на Київ – відносно високі пагорби та сусідство з річкою Оскіл із широкими заплавами та рукавами, пише Forbes. На правому березі Осколу знаходиться Куп’янськ, а лівий берег – низький та рівнинний.

Зазначається, що хоча Куп’янськ розташований у Харківській області, але навряд чи є загроза наступу на Харків. Також у разі виходу на берег Осколу росіянам довелося б форсувати річку та подолати ще 120 км до обласного центру. Ці 120 км мають ряд перешкод, таких як велике місто Чугуїв та річка Сіверський Донець. Тобто росіянам було б логічніше це робити з Білгородської області, адже звідти до міста – не більше ніж 40 км.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у жовтні поточного року було оголошено обов’язкову евакуацію з Куп’янська. Начальник Харківської ОВ Олег Синегубов сказав, що військова ситуація погіршується і людям не можуть гарантувати там проведення опалювального сезону, надання електроенергії.