Що робити, якщо вас незаконно мобілізували

У будь-якому випадку можна звернутися до суду

В Україні мобілізації підлягають всі військовозобов'язані громадяни, якщо вони не мають права на відстрочку чи бронювання. Існують випадки, коли призов може вважатися незаконним.

Адвокатка юридичної компанії "Riyako & Partners" Катерина Аніщенко розповіла для "Факти ICTV", що робити чоловікам, яких мобілізували, попри наявність відстрочки або броні. За її словами, у такому випадку мобілізація вважається незаконною, адже у ТЦК та СП не врахував відповідні документи.

Військовозобов’язаний може звернутися до суду для оскарження рішення про мобілізацію. Однак, адвокатка зазначає, що навіть наявність права на відстрочку не завжди зупиняє процес призову.

"Якщо є добровільна згода від військовозобов’язаної особи, то навіть попри наявність відстрочки або бронювання, її можуть мобілізувати", — зазначає Аніщенко.

Що робити, якщо мобілізували чоловіка, який має бронь

Для заброньованих осіб судова практика показує позитивні результати, коли суди стають на їхній захист. Проте можуть виникати ситуації, коли бронювання не підтягнулося в реєстр "Оберіг", або коли повідомлення від роботодавця не було належно оброблено в ТЦК.

У такому випадку потрібно надати документи про бронювання, а також витяг із наказу Міністерства економіки. Якщо ТЦК ігнорує ці документи й все одно мобілізує, це є підставою для скасування наказу про мобілізацію.

"Якщо особа надає документи на бронювання, витяг з наказу Міністерства економіки, повідомлення про бронювання, але ТЦК не хоче його бачити та все одно мобілізує, то це підстави для скасування наказу про мобілізацію. Суди говорять, якщо є наказ про бронювання, то це незаконно. Але якщо військовозобов’язана особа приходить до ТЦК та каже, що бронювання буде завтра, то це не працює", — розповідає юристка.

Незаконно мобілізували багатодітного батька: що робити

Катерина Аніщенко наголошує, що навіть багатодітні батьки іноді стикаються з випадками незаконної мобілізації. Якщо батько трьох або більше дітей не зміг уникнути мобілізації, потрібно звертатися до суду для оскарження. Але юристка рекомендує паралельно подати рапорт на звільнення з лав ЗСУ на основі статті 26. Цей процес може бути швидшим, ніж оскарження мобілізації через суд.

"Оскарження рішення в суді не зупиняє процес мобілізації", — підкреслила адвокатка.

Раніше "Телеграф" писав, чи може чоловік отримати відстрочку, якщо не оновив дані в ТЦК. У військкоматі зобов’язані прийняти заяву на відстрочку разом із необхідними документами, незалежно від актуальності облікових даних.