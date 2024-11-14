Что делать, если вас незаконно мобилизовали

В любом случае можно обратиться в суд

В Украине мобилизации подлежат все военнообязанные граждане, если у них нет права на отсрочку или бронирование. Есть случаи, когда призыв может считаться незаконным.

Адвокат юридической компании "Riyako & Partners" Екатерина Анищенко рассказала для "Факты ICTV", что делать мужчинам, которых мобилизовали, несмотря на наличие отсрочки или брони. По ее словам, в таком случае мобилизация считается незаконной, ведь в ТЦК и СП не учел соответствующие документы.

Военнообязанный может обратиться в суд для обжалования решения о мобилизации. Однако адвокат отмечает, что даже наличие права на отсрочку не всегда останавливает процесс призыва.

"Если есть добровольное согласие от военнообязанного, то даже несмотря на наличие отсрочки или бронирования, его могут мобилизовать", — отмечает Анищенко.

Что делать, если мобилизовали мужчину, который имеет бронь

Для забронированных лиц судебная практика показывает положительные результаты, когда суды встают на их защиту. Однако могут возникать ситуации, когда бронирование не подтянулось в реестр "Оберег" или когда сообщение от работодателя не было надлежаще обработано в ТЦК.

В таком случае нужно предоставить документы о бронировании, а также выписку из приказа Министерства экономики. Если ТЦК игнорирует эти документы и все равно мобилизует, это основание для отмены приказа о мобилизации.

"Если лицо предоставляет документы на бронирование, выписку из приказа Министерства экономики, сообщение о бронировании, но ТЦК не хочет его видеть и все равно мобилизует, то это основания для отмены приказа о мобилизации. Суды говорят, если есть приказ о бронировании, то это незаконно. Но если военнообязанное лицо приходит в ТЦК и говорит, что бронирование будет завтра, то это не работает", — рассказывает юрист.

Незаконно мобилизовали многодетного отца: что делать

Екатерина Анищенко отмечает, что даже многодетные родители иногда сталкиваются со случаями незаконной мобилизации. Если отец троих или более детей не смог избежать мобилизации, следует обращаться в суд для обжалования. Но юрист рекомендует параллельно подать рапорт на увольнение из рядов ВСУ на основе статьи 26. Этот процесс может быть более быстрым, чем обжалование мобилизации через суд.

"Обжалование решения в суде не останавливает процесс мобилизации", — подчеркнула адвокат.

Ранее "Телеграф" писал, может ли мужчина получить отсрочку, если не обновил данные в ТЦК. В военкомате обязаны принять заявление на отсрочку вместе с необходимыми документами, независимо от актуальности учетных данных.