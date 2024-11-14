Що по виборах у 2025-му? Політолог пояснив заяви західних ЗМІ і дав прогноз

Він назвав, як саме в Україні готуються до цього

В мережі все частіше зʼявляється інформація про вибори в Україні попри те, що триває війна. Політолог та політичний консультант Ігор Рейтерович каже, що політичні сили вже почали підготовку.

Про це він сказав у коментарі "Телеграфу". За його словами, навіть з'явилася знову партійна преса, якої майже три роки не було.

"Останнім часом помітно збільшилася активність політичних сил у регіонах. Останній місяць в регіони її завозять від різних політичних сил, розносять там по квартирах, будинкам і так далі. Тобто вони теж розуміють, що треба на всякий випадок бути готовими і, відповідно, вони цю роботу починають там проводити", — розповів Рейтерович.

Політолог також прокоментував увагу західних ЗМІ до теми українських виборів. "Західні медіа все ж бачать, вони на це реагують, вони просто роблять дуже спрощені висновки, але напрям, напрям, в принципі, очевидно, що завершення війни автоматично означає підготовку і проведення до виборів. Тому вони в цьому парадигмі ці матеріали готують", — підкреслив експерт.

Вибори в Україні — що відомо

Днями The Economist повідомив, що Україна готується до виборів.У матеріалі йдеться, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США, в Україні почалися розмови щодо того, яку політику буде проводити Білим дім і як перемога республіканця вплине на нашу країну. Одне з найважливіших питань — чи зможе Трамп нав'язати припинення вогню і чи будуть в Україні вибори під час війни.

Видання зазначає, що київські політики зараз обговорюють дві дати: 20 січня 2025 року (тоді відбудеться інавгурація Трампа і це перший момент для будь-якого припинення вогню) і 25 травня 2025 року — це дата, коли в Україні можуть відбутися вибори.

Водночас в Офісі президента заперечують підготовку до виборів. Крім того, співрозмовники The Economist скептично налаштовані проти виборів в Україні під час війни. За їх словами, столицю вже не вперше хвилюють подібні чутки.

Нардеп від "ЄС" Ірина Геращенко пояснила, що чутки про нібито майбутні вибори в Україні — підігравання Росії. У нинішніх умовах про них не може бути й мови.

Депутатка Оксана Савчук заявила, що ЦВК видала постанову, яка вказує на можливу підготовку до виборів. У документі йдеться про впорядкування та зміни виборчих дільниць.

Хоча, як раніше писав "Телеграф", що підстав для проведення виборів немає. Подоляк пояснив, що цьому загрожує.