В том числе 3 тысяч женщин: сколько людей работают в ТЦК в Украине

Среди них есть также ограниченно пригодные

В Минобороны назвали количество людей, работающих в территориальных центрах комплектования по всей Украине. Эта информация была обнародована в ответ на предложение распустить ТЦК и отправить военных на фронт.

"В ТЦК работает сейчас 36 тысяч человек, среди которых почти 7 тысяч – это гражданские. Также среди военных ограниченно пригодны, немало таких людей. Есть около 3 тысяч женщин", – рассказал спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона.

Напомним, 12 ноября, народные депутаты презентовали годовой отчет временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства в МОУ, ВСУ и других военных формированиях. Заместитель председателя комиссии — народный депутат Украины от "Слуги народа" Юлия Яцик, рассказала, что ВСК предлагает "расформировать ТЦК как орган".

По ее словам, из работников ТЦК (военнослужащих, которые могут эффективно выполнять задачи в зоне боевых действий) можно создать не менее 10 "полноценных бригад". Яцик добавила, что информацию об общем количестве сотрудников ТЦК в Украине нельзя разглашать.

Как сообщал "Телеграф", ранее спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин объяснил, смогут ли отправить военных на фронт. По его словам, работники ТЦК – это гражданские лица.