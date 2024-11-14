Зустріч Байдена з Сі Цзіньпіном та створення ядерної зброї в Україні: головне на ранок 14 листопада

Головні новини ранку 14 листопада

Ранок 14 листопада видався насиченим на новини. Розповідаємо коротко про важливе.

"Телеграф" зібрав головні новини ранку в одному дайджесті. Ознайомитись з ним можна нижче.

Росія продовжує просуватися на фронті

Минулої доби росіяни просунулися в Донецькій та Харківській областях.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Іллінку (Покровський район Донецької області). Також росіяни просунулися у Дальньому, біля Новодонецького, Трудового та Куп'янська (Харківська область). Найбільше боїв за добу було на Курахівському напрямку.

Байден збирається на зустріч із Сі Цзіньпіном

Президент США Джо Байден під час зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту АТЕС у Перу обговорить низку питань. Серед них буде підтримка Пекіном Москви у війні Росії проти України та розгортання військових КНДР у країні-агресорці. У Байдена зазначили, що він "має намір використати цю зустріч для обговорення питань, у яких є відмінності, і того, як впоратися з цими розбіжностями в майбутньому".

Українська ядерка

В Україні прокоментували чутки про те, що Україна нібито може створити елементарну ядерну бомбу за кілька місяців, якщо США припинять військову підтримку після приходу до влади Дональда Трампа. У МЗС це заперечують та нагадують, що Україна дотримується Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ).

"Україна прихильна ДНЯЗ; ми не володіємо, не розробляємо і не маємо наміру придбати ядерну зброю. Україна тісно співпрацює з МАГАТЕ та є повністю прозорою для його моніторингу, що виключає використання ядерних матеріалів у військових цілях", — сказав представник МЗС України Георгій Тихий.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому Росія знову вдається до масованих атак.