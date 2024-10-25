Тисячі солдатів ЗСУ оточені в Курській області? Сирський розніс слова Путіна на саміті

Українські війська, як і раніше, продовжують активні дії на Курському напрямку

Заява, оприлюднена російським президентом Володимиром Путіним на саміті БРІКС про оточення українських військ у Курській області не відповідає дійсності. На цьому напрямі росіяни зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Він назвав сказане відвертою дезінформацією, яка не відображає реальної ситуації.

"Українські війська продовжують активні дії на Курському напрямку, третій місяць поспіль знищуючи бойовий потенціал ворога. Попри запеклий тиск противника на цьому напрямку, окупанти зазнають відчутних втрат в особовому складі та військовій техніці", — написав Сирський.

Він також зазначив, що починаючи з 8 серпня до теперішнього часу, російські війська на цій ділянці фронту втратили:

В особовому складі – 17 819 осіб. З них:

безповоротні — 6662 особи;

санітарні – 10 446 осіб;

полонені – 711 осіб.

Втрати в озброєнні та військовій техніці:

45 танків;

256 бойових броньованих машин;

565 одиниць автомобільної техніки;

99 артилерійських систем;

5 реактивних систем залпового вогню

"Дякую українським воїнам за стійкість, витримку та справжню мужність, яку ви демонструєте нашому споконвічному підступному ворогові на всіх ділянках та напрямках фронту", — підсумував Сирський.

Варто підкреслити, що напередодні Путін заявив, що нібито "близько дві тисячі українських військових були оточені в Курській області".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент України Володимир Зеленський у Міжнародний День Організації Об’єднаних Націй нагадав, що він проходить у всьому світі, а не десь у російській Казані. Саме там проходив саміт БРІКС.